Al rientro in pista dopo l’unica sosta al box Gonzalez riuscì ad avere lo spunto determinante per prendere abbastanza vantaggio su Fangio e tagliare il traguardo per primo sul tracciato del vecchio aeroporto militare inglese. Al terzo posto si classificò l’altra Ferrari 375 di Luigi Villoresi. José Froilan Gonzalez era soprannominato “El Cabezon” per le dimensioni del capo, che ciondolava a ogni curva, ma qualcuno in patria lo chiamava anche “il Toro della Pampa”, per il suo stile aggressivo. La sua posizione di guida era particolare, con i gomiti larghi, quasi fuori dall’abitacolo, le mani sulla parte alta dello sterzo e il busto che seguiva l’andamento del percorso, quasi proteso ad accompagnare la propria monoposto lungo le sinuosità dell’asfalto. Era uno che non mollava mai: per questo piaceva a Enzo Ferrari.