Il sodalizio con Ferrari inizia nel migliore dei modi: John, insieme all’italiano Lodovico Scarfiotti, alla prima uscita con la Scuderia conquista la 12 Ore di Sebring al volante di una 250 P. In Formula 1, con la, nelle prime cinque gare della stagione è secondo in Gran Bretagna, terzo in Olanda e quarto a Monaco. Il 4 agosto si disputa il Gran Premio di Germania, su un circuito del Nürburgring reso ancora più insidioso dall’inverno particolarmente rigido appena trascorso. Lungo i quasi 23 km della pista gli avvallamenti e le buche si sono moltiplicate rispetto alla stagione precedente e riuscire a spingere al massimo diventa un esercizio ancora più rischioso. Proprio il fondo stradale così dissestato provocherà un numero anomalo di rotture delle sospensioni, con incidenti anche gravi e gravissimi come quelli che capitano a Bruce McLaren e al belga della Ferrari Willy Mairesse, che costa la vita a un volontario della croce rossa, Guenther Schneider.In qualifica la pole position viene ottenuta da Jim Clark con la Lotus-Climax ufficiale in 8’45”8. Lo scozzese nel 1963 ha vinto tutte le gare disputate sino a quel punto, eccezion fatta per il Gran Prmeio di Monaco, andato a Graham Hill con la BRM, e si appresta a vincere il suo primo titolo mondiale. Surtees in 8’46”7 è il suo primo inseguitore. Il terzo miglior tempo è ottenuto dal promettente Lorenzo Bandini, con la BRM della Scuderia Centro-Sud, ma l’italiano è staccato dal capoclassifica di addirittura 8”5.Al via Clark scatta al meglio, al contrario di Surtees che imbocca la prima curva in quita posizione dietro alla BRM di Richie Ginther, alla Cooper di Tony Maggs e all’altra BRM di Bandini. Bastano tuttavia pochi giri perché la lotta per la vittoria sia nuovamente ristretta allo scozzese e all’inglese, con il pilota della Ferrari che si rende conto che la Lotus accusa qualche problema di accensione e di tanto in tanto perde colpi. La vettura di Maranello supera Clark a più riprese, ma il pilota della Lotus, quando la sua vettura lo assiste, al Nürburgring non sembra avere rivali e ogni volta si riprende la posizione. Surtees è sbbastanza scaltro da sapere perfettamente che prendere troppi rischi su quella pista così pericolosa e sconnessa sarebbe poco avveduto, quindi si limita a disturbare l’avversario ogni volta che può.