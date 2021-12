La cilindrata massima dei motori aspirati viene diminuita da 2.500 a 1.500 cm³ ed è totalmente proibita la sovralimentazione dei propulsori mediante compressori volumetrici. Inoltre, vengono introdotti il limite di peso minimo, pari a 450 kg, e i seguenti obblighi: utilizzare carburante con numero massimo di 100 ottani, dotare il veicolo della retromarcia e del motorino d'avviamento. Per il secondo anno consecutivo, inoltre, viene modificato il sistema di attribuzione dei punti. Al fine di dare un maggiore peso alla vittoria, al primo classificato ne vengono assegnati 9, contro gli 8 delle stagioni precedenti.La prima gara della stagione, a Monaco, va alla Lotus-Climax di Stirling Moss che gareggia per il team di Rob Walker, ma in Olanda la Scuderia Ferrari fa doppietta con Wolfgang Von Trips davanti a Phill Hill . Il 18 giugno il Mondiale vive il suo terzo appuntamento sul tracciato di Spa-Francorchamps, uno dei banchi di prova più importanti per i piloti della massima categoria automobilistica. La maggioranza delle curve di questo circuito stradale sono delle vere e proprie sfide, da affrontare ogni giro a velocità pazzesche, con il risultato di rendere evidente la differenza tra i piloti medi e i campioni. Con l’intento di rendere la pista il tracciato più veloce d’Europa, vengono create la esse in salita Eau Rouge-Raidillon e il nuovo tornate Stavelot, che evita un incrocio e accorcia il percorso di circa 600 metri, mentre sono già nella leggenda curve come la vecchia Malmedy, una lunga piega a destra in forte discesa, la Masta, una serrata sequenza sinistra-destra da affrontare in pieno in mezzo alle case dell’omonimo villaggio, e la Blanchimont, che è ancora parte dell'attuale tracciato lungo circa 7 km.