In gara Regazzoni, davanti a oltre centomila spettatori, comanda indisturbato nella prima parte del Gran Premio salvo poi precipitare in classifica nel momento in cui le sue gomme crollano a livello di prestazione. A quel punto davanti si installa un gruppetto formato da Emerson Fittipaldi e dalle Tyrrell di François Cevert e Jackie Stewart. Ickx, con le sue indubbie capacità, è protagonista di una gara in ascesa che lo vede brillare sempre di più man mano che il livello di carburante nella sua Ferrari scende.Nel finale Stewart va in difficoltà con la propria monoposto e solo per un soffio il belga manca il podio, impossibilitato ad attaccare negli ultimi quattro giri a causa della benzina, che rischia di finire da un momento all’altro. Ickx, che nella smania di recuperare ha chiesto fin troppo al serbatoio della sua monoposto, è bravissimo a centellinare anche le ultime gocce al punto che la vettura si ammutolisce sul rettilineo finale e passa sul traguardo d’inerzia fermandosi pochi metri dopo la linea d’arrivo. Merzario è nono, penalizzato dal fatto di avere progressivamente perso quasi tutte le marce nel corso del Gran Premio.Quel risultato, ripetuto anche in Brasile e Sudafrica, è il migliore che la Scuderia Ferrari riesce ad ottenere in quella stagione. La 312B3 voluta da Colombo è un disastro e non va oltre un quinto posto in Francia e un sesto in Gran Bretagna. Enzo Ferrari sta meglio e torna alla guida della sua azienda, rimettendo Mauro Forghieri a capo della Gestione Sportiva. Il progettista italiano, anche grazie alle risorse messe a disposizione dalla nuova partnership con PMI , si mette subito al lavoro. Apporta correttivi alla B3 ma, resosi conto che il gap da recuperare è troppo, decide di concentrarsi sulla vettura per il 1974, una monoposto che anticiperà il ciclo vincente che verrà aperto a pieno titolo dalla 312 T del 1975.Dall’inizio della partnership tra PMI e Scuderia Ferrari, ormai 47 anni fa, sono arrivati complessivamente nove titoli Piloti, 14 titoli Costruttori, 189 vittorie, 168 pole position, 196 giri veloci e 587 podi.