La stagione ai nastri di partenza

LA CATEGORIA PER SOLE RAGAZZE DISPUTA IL SUO PRIMO APPUNTAMENTO NEL CONTESTO DEL GRAN PREMIO DELL’ARABIA SAUDITA DI FORMULA 1. TRA LE PARTECIPANTI, MAYA WEUG E AURELIA NOBELS DELLA SCUDERIA FERRARI DRIVER ACADEMY

Il motorsport è alla vigilia di un passo importante verso l’inclusione. Il progetto F1 Academy ha preso forma da un’idea che rappresenta la linea guida del progetto: aprire il mondo del motorsport alle ragazze. Dopo una prima edizione del campionato, svoltasi nel 2023, la F1 Academy entra quest’anno nella sua sede definitiva, ovvero nei weekend del campionato mondiale di Formula 1, di cui sarà evento di contorno in tutti e sette gli appuntamenti in calendario. All’esordio di Jeddah seguiranno le tappe di Miami, Barcellona, Zandvoort, Singapore, Losail e Yas Marina.

Percorso. La F1 Academy non si limita solo all’organizzazione di un campionato, di sé già un’operazione tutt’altro che semplice. Il progetto ha come obiettivo finale un percorso “road to F1”, ovvero offrire alle ragazze una piattaforma dalla quale poter iniziare il proprio cammino nel motorsport, a cui seguirà un supporto ai migliori talenti lungo la via che porta alla Formula 1. Le cinque squadre presenti nella categoria schiereranno tre monoposto ciascuna, con una sedicesima monoposto a disposizione per una wildcard. La Scuderia Ferrari Driver Academy schiererà al via della serie Maya Weug, che correrà nel team Prema con i colori della Scuderia, sostenuta dai partner Santander, Puma e Richard Mille, e Aurelia Nobels in pista con la ART Grand Prix e supportata da Puma, della quale sarà portacolori. Entrambe le ragazze hanno avuto esperienze nelle stagioni precedenti in Formula 4, da cui la F1 Academy ha ereditato la base tecnica, e si apprestano a prendere il via nella serie con buone ambizioni. Di certo sia Maya che Aurelia dovranno familiarizzare con un nuovo format e con piste in parte dove non hanno ancora corso, ma i test disputati in preparazione del campionato hanno fornito indicazioni positive.

Programma. Il fine settimana di Jeddah scatterà giovedì con il turno di prove libere (40 minuti, alle 14.05 locali, 12.05 CET) per tornare in pista alle 21.30 (19.30 CET) per la sessione di qualifica. Il format prevede il miglior crono come tempo di qualifica di Gara-1 (in programma venerdì alle 15.10, 13.10 CET) mentre il secondo miglior tempo determinerà la posizione di partenza di Gara-2 (via al sabato alle 15.05, 13.05 CET). Entrambe le corse, dalla durata di 30 minuti, assegneranno punteggio standard, identico a quella della Formula 1. In ogni weekend saranno inoltre assegnati due punti per ognuna delle pole position, e un punto per il giro più veloce.

Fred Vasseur

Team Principal, Scuderia Ferrari

La F1 Academy nasce con l’importante funzione di rendere il motorsport più attraente per le ragazze. Il primo obiettivo del percorso che deve riportare una ragazza in Formula 1 è quello di avere un rapporto meno sbilanciato tra bambini e bambine nel mondo del kart. Come Ferrari siamo contenti di supportare il lavoro che Liberty Media e Susie Wolff stanno portando avanti e abbiamo accettato con entusiasmo di impegnarci in questa serie condividendo la livrea della nostra SF-24 con la vettura di Maya, che potrà contare anche sul supporto dei nostri fedeli partner Santander, Richard Mille e Puma. Crediamo fortemente nella F1 Academy e per questo abbiamo voluto che anche Aurelia Nobels, l’altra ragazza che fa parte della nostra Scuderia Ferrari Driver Academy, fosse protagonista del campionato mettendola a disposizione di Puma, della quale sarà la portacolori. Questa categoria è un trampolino di lancio dal valore inestimabile, che può contare su un promoter con grande capacità e visione, una struttura organizzativa di alto livello e una squadra di comunicazione molto dinamica, tutti fattori chiave per una operazione di successo. Faccio un grande in bocca al lupo mio personale e di tutta la Ferrari alla F1 Academy per l’inizio della nuova stagione e non vedo l’ora di celebrare insieme il primo risultato di rilievo delle nostre ragazze.





Jock Clear

Head of Scuderia Ferrari Driver Academy

La Scuderia Ferrari prende parte per la prima volta all’avventura della F1 Academy e siamo molto contenti di poterlo fare con le due ragazze della nostra Driver Academy. Maya Weug competerà con la monoposto #64, con livrea Ferrari supportata dai nostri partner Santander, Puma e Richard Mille, mentre Aurelia Nobels competerà sulla #22 con i colori del nostro partner, Puma. Quest’anno, per la prima volta, tutti i team di F1 partecipano alla F1 Academy con una pilota vestita con i colori ufficiali della squadra. Si tratta di uno scenario finora inedito nelle formule minori e riflette il desiderio di Ferrari di promuovere e far crescere il talento femminile come parte integrante della Scuderia. Il calendario della F1 Academy offre alle nostre ragazze l’opportunità preziosa di gareggiare all’interno dei weekend di F1, in una serie fortemente competitiva e di altissimo profilo. Questa generazione di ragazze ha la responsabilità di spianare la strada per quelle future, creando opportunità e facendo crescere la consapevolezza sul tema. La F1 Academy offre loro un luogo per farlo e come Scuderia Ferrari Driver Academy siamo felici di far parte di questo percorso. Maya e Aurelia sono molto concentrate e determinate a vincere. Il nostro compito è insegnare loro a tenere queste emozioni sotto controllo, a lavorare bene in squadra e a rimanere obiettive. La chiave del successo per ogni atleta sta nell’imparare ogni giorno e nel cercare di migliorarsi sempre..