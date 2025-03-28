Dino Beganovic con la Scuderia Ferrari HP in Bahrain nelle prime prove libere

Maranello 28 marzo 2025

Dino Beganovic è pronto per un weekend di superlavoro in Bahrain: il pilota svedese classe 2004 della Scuderia Ferrari Driver Academy, di cui è allievo dal 2020, sarà infatti impegnato in Formula 2 nel secondo round del campionato con la vettura del team Hitech Grand Prix, ma farà anche il proprio esordio in una sessione ufficiale di Formula 1 quando salirà sulla SF-25 di Charles Leclerc in occasione del primo turno di prove libere. Dino beneficerà del regolamento FIA che prevede che ciascun titolare – a partire da quest’anno per due volte nel corso della stagione – ceda il proprio abitacolo a un giovane pilota con meno di due gare all’attivo in Formula 1.

Quinto pilota. Il prossimo venerdì 11 aprile Beganovic diventerà dunque il quinto pilota della Academy di Maranello a guidare una Ferrari in una sessione ufficiale dopo Charles e Arthur Leclerc, Robert Shwartzman e Oliver Bearman. Dino sarà il secondo svedese della storia a mettersi al volante di una vettura della Scuderia di Formula 1 dopo Stefan Johansson che guidò la Ferrari nelle stagioni 1985 e 1986 ottenendo sei podi in 31 gare. Da ricordare anche la militanza nella Scuderia del grande Ronnie Peterson, che vinse diverse gare endurance con la Ferrari 312 P negli anni Settanta ma non disputò mai un Gran Premio di Formula 1 con i colori di Maranello.