Finali Mondiali a Imola, spettacolo aperto ai Tifosi

Sarà una settimana di spettacolo intenso e di emozioni forti quella che si vivrà a Imola dal 15 al 21 ottobre prossimi in occasione delle Finali Mondiali Ferrari, l’atteso evento che chiude le attività di Corse Clienti, celebrando i successi e i campioni della stagione.

Il programma prevede l’inizio delle sessioni in pista già dal giovedì, giorno in cui – insieme a venerdì – l’accesso all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari sarà aperto e libero al pubblico. In queste giornate si potrà prendere posto nelle Tribune Start 1, 2 e 3 (l’accesso al paddock non sarà invece consentito).



Per sabato e domenica, invece, dove si concentreranno le maggiori attività, con le Finali Mondiali del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli e l’atteso tradizionale Ferrari Show con tante sorprese e l’esibizione delle principali vetture da corsa della Casa di Maranello, l’accesso sarà a pagamento.

Per il pubblico, non compreso nei dipendenti Ferrari nei soci degli Scuderia Ferrari Club, sono già in vendita i biglietti su piattaforma online, con tutte le informazioni disponibili al seguente link . Le biglietterie a Imola saranno invece aperte sabato 19 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e domenica 20 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Il biglietto circolare consente l’accesso – come detto nelle sole giornate di sabato o domenica – alla Tribuna Start 3 partenza, alla Tribuna Tosa, alle Tribune Acque Minerali 1/2/3 e alla Tribuna Rivazza 1; i ragazzi fino a 12 anni compiuti avranno l’accesso omaggio. Anche in queste giornate il paddock non sarà accessibile.