Altoè, Kirchmayr e Cheung in pole position per le Finali Mondiali

Sotto il diluvio che ha colpito anche l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, condizionando il programma della giornata, si sono svolte le prove di qualifica per le gare delle Finali Mondiali del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli che sono in programma nella mattinata di domenica.

A conquistare la pole position del Trofeo Pirelli è il vincitore della serie europea Giacomo Altoè (Emil Frey Racing) che fa segnare il miglior tempo nel penultimo dei giri effettuati, precedendo Luca Ludwig (MERTEL Motorsport) di 95 millesimi di secondo. Dalla terza piazza partirà Dylan Medler (The Collection) che ieri ha conquistato il titolo della serie nordamericana e quest’anno ha partecipato a diversi round anche di quella continentale. Al suo fianco in griglia Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), primo tra i piloti del Trofeo Pirelli Am.

In una sessione più volte interrotta con bandiera rossa per la forte intensità della pioggia, ad avere la meglio nella Coppa Shell è l’esperto Ernst Kirchmayr (Kessel Racing). L’austriaco, già campione delle Finali Mondiali 2021 partirà dalla prima posizione in griglia affiancato da John Dhillon (Graypaul Nottingham). In seconda fila due protagoniste della serie nordamericana, Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) e Rey Acosta (The Collection) con quest’ultimo che ha vinto entrambe le gare dell’ultimo round del campionato nordamericano sul circuito romagnolo.

Nella stessa prova partiranno anche i piloti della classe Trofeo Pirelli 488 che ha visto Qwin Wietlisbach (CDP – D&C Racing) far segnare il miglior crono.

Prima delle tre gare di domenica sarà quella di Coppa Shell Am, dove a partire dalla pole position sarà Eric Cheung (Formula Racing). Al suo fianco Roland Hertner (Gohm Motorsport – Engstler) mentre in seconda fila scatteranno Talal Shair (Scuderia Lebanon) e il campione della serie europea Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM).

Giacomo Altoè ha ricevuto il premio Superpole Pirelli dalle mani di Marco Soana, Head of Commercial Motorsport Pirelli.

Programma domenica 20. Giornata clou, domani, per le Finali Mondiali, con la sfide decisive per il titolo iridato che vedranno il via alle ore 9.20 per Coppa Shell Am, alle 10.30 per Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488 e alle ore 11.40 per il Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am.

Al termine, spazio al Ferrari Show con la parata delle 499P dal centro di Imola fino al circuito (programma a questo link) e dalle 12.50 lo spettacolo in pista delle vetture di Maranello.