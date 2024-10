Le Hypercar sfilano nel centro di Imola

Partirà dal centro della città di Imola la parata delle tre Ferrari 499P impegnate nel mondiale FIA WEC 2024. Un omaggio alla città romagnola che quest’anno ospita le Finali Mondiali Ferrari e che permetterà al pubblico, anche al di fuori del circuito, di ammirare da vicino, tra le vie di Imola, le tre Hypercar.

La parata prenderà il via domenica mattina da piazza Antonio Gramsci, per poi proseguire in Via Giuseppe Mazzini e viale Dante Alighieri per entrare alle 12.45 all’interno della pista e dare il via all’atteso Ferrari Show, momento di grande richiamo e attrazione per i tifosi delle Rosse.

Le protagoniste di questa sfilata saranno le due vetture che hanno vinto le ultime due edizioni della 24 Ore di Le Mans, la numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, prima lo scorso giugno e la numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi trionfatori nell’edizione del Centenario del 2023. Ad accompagnarle ci sarà anche la terza Hypercar Ferrari, la numero 83 iscritta dal team AF Corse e guidata da Yifei Ye, Robert Shwartzman e Robert Kubica che, alla sua prima stagione nel FIA WEC, ha già messo in archivio il primo successo, nel settimo round disputato al COTA, in Texas.

Per la 499P si tratta di un ritorno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, dove nel 2022, in occasione delle Finali Mondiali, era stata svelata per la prima volta al mondo.

Gli orari indicati sono locali.