La 24 Ore fino al 1969 prendeva il via con quella che è conosciuta come la "partenza Le Mans", con le auto allineate su un lato della pista e i piloti sull'altro. Allo scoccare delle 15:00 e allo sventolare della bandiera francese, i piloti attraversavano di corsa la pista, entravano nelle auto e partivano. Questa procedura divenne particolarmente pericolosa e quindi rimpiazzata nel 1970 con la partenza da fermo. L’anno successivo si passò all’attuale partenza in corsa (rolling start).