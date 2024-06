Weekend preview: Ferrari in pista in Europa, Giappone e Australia

L’intenso fine settimana di gare vedrà due Ferrari 296 GT3 in pista nella prima prova del Super GT in Giappone e altre due nel round di Phillip Island del GT World Challenge Australia. Al via anche la stagione dell’European Le Mans Series, con tre piloti ufficiali e sei vetture del Cavallino Rampante in classe LMGT3, e della Michelin Le Mans Cup con cinque Ferrari 296 GT3. Sull’“Inferno Verde” fari puntati sulla gara di qualifica della 24 Ore del Nürburgring, vinta lo scorso anno dalla Ferrari di Frikadelli Racing Team.

Super GT. Al via il campionato Super GT giapponese che scatta dal circuito di Okayama dove, nella classe GT300, sono iscritte due Ferrari 296 GT3 che già hanno dimostrato il proprio valore nei test di marzo al Fuji International Speedway. Sulla numero 45 del team Ponos Racing ci saranno Kei Cozzolino e la pilota ufficiale della Casa di Maranello, Lilou Wadoux. Sulla numero 6 del team Uni-Robo Bluegrass saliranno Yoshiaki Katayama e Roberto Merhi Muntan.



Sabato 13 aprile sono in programma le qualifiche, dalle 14; domenica 14 la gara partirà alle 13.30.



ELMS. A distanza di pochi giorni dai test collettivi a Barcellona, sullo stesso circuito va in scena il primo round del campionato con una prova endurance di 4 ore a cui prenderanno parte sei Ferrari nella nuova classe LMGT3, che sostituisce la GTE.



Formula Racing con la 296 LMGT3 numero 50 sarà al via con la coppia formata da Johnny e Conrad Laursen, affiancati da Nicklas Nielsen, pilota ufficiale Ferrari, che dai suoi esordi vincenti nel Ferrari Challenge (dove si laureò campione del Trofeo Pirelli, nel 2018) è oggi uno dei protagonisti anche nel FIA WEC con la 499P del Cavallino Rampante. Il danese, inoltre, ha vinto la ELMS, in classe LMGTE, nel 2019.



Un altro pilota ufficiale, Daniel Serra, capace di far segnare il miglior tempo nella prima giornata di test in 1’41”316, sarà impegnato sulla Ferrari numero 57 di Kessel Racing insieme al giapponese Takeshi Kimura e ad Esteban Masson.



Il terzo ufficiale al via, Davide Rigon, autore del miglior crono nella seconda giornata di test in 1’41”078, parteciperà alla stagione con la vettura numero 86 di GR Racing, insieme a Michael Wainwright e Riccardo Pera.



Iscritti al campionato anche la consolidata formazione composta da Duncan Cameron, Matthew Griffin e David Perel sulla Ferrari numero 55 di Spirit of Racing; il team AF Corse, che affida la 296 LMGT3 numero 51 a Charles-Henri Samani, Emmanuel Collard ed Ulysse De Pauw. Infine, sulla Ferrari numero 66 di JMW Motorsport si alterneranno i tre piloti britannici John Hartshorne, Ben Tuck e Philip Keen.



Dopo le prove libere di venerdì, la sessione di qualifica della LMGT3 è in programma sabato 13 aprile alle 14.40 con il via della gara di quattro ore domenica 14 alle ore 11.30.



Le Mans Cup. Sono cinque le Ferrari 296 GT3 iscritte all’appuntamento inaugurale della stagione, in programma sul circuito di Barcellona con una prova sulla distanza di 110 minuti. Il più veloce dei test collettivi disputati in settimana sul medesimo tracciato è stato lo spagnolo Fran Rueda Mateos, con il tempo di 1’40”689, che affiancherà Andrew Gilbert sulla Ferrari 296 GT3 numero 74 di Kessel Racing.



La numero 12 del medesimo team elvetico ha fatto registrare il secondo miglior tempo delle due sessioni in 1’40”841con David Fumanelli che condividerà la vettura con Frederic Jousset. Alessandro Balzan e Matthew Kurzejewski difenderanno i colori di AF Corse sulla Ferrari 296 GT3 numero 51, con la 88 del team piacentino affidata a Custodio Toledo e Riccardo Agostini, autore del crono 1’41”104 che è valso il terzo tempo della prima sessione di test. Infine, il team spagnolo Biogas Motorsport si presenta con la Ferrari numero 23 condivisa da Josep Mayola Comadira e Marc Carol Ybarra.



Sabato 13 aprile dalle ore 12.30 in programma la qualifica; la gara prenderà il via nello stesso giorno alle 17.40.



24 Ore del Nürburgring. Gare di qualifica. Saranno due prove di quattro ore ciascuna, in programma sabato e domenica, ad accendere l’attesa per la 24 Ore del Nürburgring che quest’anno si disputa nel primo fine settimana di giugno.



L’appuntamento anticipa la prossima edizione della 24 Ore e offre la possibilità ai team di accedere alla sessione di qualifica, riservata a un numero limitato di vetture, che si svolgerà nei giorni precedenti la prova endurance che da quest’anno è inserita nel calendario dell’Intercontinental GT Challenge.



Dopo la prima storica vittoria ottenuta al debutto nel 2023, sia nelle prove di qualifica sia nella 24 Ore, la Ferrari 296 GT3 di Frikadelli Racing si presenta al via con il numero 1 sulla livrea; la vettura di Maranello è affidata al confermato Felipe Fernandez Laser, affiancato dall’esperto Daniel Keilwitz.

Il programma. Sabato 13 la qualifica, dalle ore 10, con bandiera verde della prima prova alle 17.30. Domenica 14 alle 8.15 la seconda sessione di qualifica e Gara-2 dalle 13.00.

GT World Challenge Australia. Dopo la 12 Ore di Bathurst di metà febbraio, che ha visto in pista anche concorrenti del GT World Challenge Australia, la serie del Nuovissimo Continente scende in pista nel fine settimana a Phillip Island, dove faranno il loro debutto due Ferrari 296 GT3 di Arise Racing Team.



Sulla numero 1 salirà il campione in carica della serie Liam Talbot insieme a Chaz Mostert, mentre sulla numero 8 ci saranno Jaxon Evans ed Elliott Schutte.



Dopo le sessioni libere di venerdì, la qualifica è in programma sabato 13 dalle 10.35 con Gara 1 al via alle ore 13.00. La seconda prova invece vedrà la partenza domenica alle ore 14.55. (Tutti gli orari indicati sono locali).