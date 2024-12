Weekend notebook: successo per la 296 GT3 in Malesia

Questo fine settimana ha visto la conclusione del campionato giapponese Super GT e l’avvio dell’Asian Le Mans Series 2024-2025. Otto Ferrari erano complessivamente impegnate nei due campionati, di cui due in Giappone e sei sulla pista malese di Sepang. Proprio qui è arrivato il 100esimo successo per la 296 GT3 in meno di due anni di attività.

Asian Le Mans Series. Il primo doppio appuntamento stagionale dell’Asian Le Mans Series 2024-2025, che si disputa a cavallo tra i due anni, ha visto due gare della durata di 4 ore svolgersi sui 5.543 metri della pista malese di Sepang.

Nella prova del sabato la vettura numero 57 di Yudai Uchida, Esteban Masson e del pilota ufficiale Daniel Serra, schierata da Car Guy Racing, ha tagliato il traguardo per prima precedendo la numero 51 di AF Corse di Custodio Toledo, Cédric Sbirrazzuoli e Riccardo Agostini; in terza posizione ha concluso la numero 74 di Kessel Racing di Dustin Blattner, Ben Tuck e Dennis Marschall, ma quest’ultimo equipaggio è stato penalizzato di 35 secondi nel post gara, classificandosi quindi sesto.

Quarto posto per un’altra Ferrari, la numero 28 di AF Corse di Massimiliano Wiser, Manuel Franco e il pilota ufficiale Davide Rigon. Meno fortuna per le altre 296 GT3 iscritte: la numero 82 di AF Corse di Charles-Henri Samani, Conrad Laursen e Nicolas Varrone ha chiuso 20esima, mentre la numero 23 di Absolute Racing di Gregory Bennett, Carl Wattana Bennett e Chris van der Drift si è ritirata in seguito a un contatto nelle fasi iniziali.

Nella giornata di domenica si è svolta una seconda prova, sempre sulla durata di 4 ore, questa volta condizionata dalla pioggia che ha costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa e dichiararla conclusa anzitempo. La migliore delle Ferrari è stata la numero 28 di AF Corse, che con Wiser-Franco-Rigon che ha conquistato la terza posizione. Nona e decima le altre due vetture di AF Corse, con la numero 51 davanti alla 82, mentre la numero 74 di Kessel Racing ha chiuso 12esima e la numero 23 di Absolute Racing è stata 22esima. Fuori gara per un contatto, infine, la numero 57 di Car Guy Racing vincitrice di Gara 1.

Super GT. Sulla pista di Suzuka si è disputato l’ultimo appuntamento stagionale del Super GT giapponese: la gara di 300 km, inizialmente prevista a fine agosto, era stata posticipata a causa di un tifone che aveva colpito il Giappone. La migliore delle due Ferrari 296 GT3 impegnate è stata la numero 6 del team Uni-Robo Bluegrass di Roberto Merhi Muntan e Yoshiaki Katayama, che ha chiuso al quinto posto della classe GT300. Fuori dalla top 10 l’altra vettura impegnata, la numero 45 schierata da Ponos Racing, che con Kei Cozzolino e la pilota ufficiale Ferrari Lilou Wadoux che ha chiuso 22esima.