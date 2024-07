Tra i suggestivi paesaggi di Fiorano sorge l’Executive Spa Hotel, una lussuosa oasi che offre ai suoi ospiti un’esperienza unica a metà tra sontuosità e relax, avvolgendoli in un’atmosfera di raffinata eleganza e tranquillità sin dall’ingresso nel maestoso foyer.

L’architettura dell’hotel fonde con maestria il design contemporaneo e il classico fascino italiano, che trovano espressione nelle linee essenziali, nell’arredamento sofisticato e nei sontuosi comfort. Qui ogni dettaglio è frutto di meticolosa attenzione, al fine di garantire agli ospiti un’esperienza all’insegna del lusso e del relax.

Oltre alla spa, l’hotel offre un’ampia scelta di servizi e comfort pensati per soddisfare le esigenze e i desideri più disparati. Il ristorante gourmet saprà dilettare i vostri palati con squisite creazioni culinarie realizzate con i migliori ingredienti di provenienza locale, mentre l’elegante bar offre l’ambiente perfetto per gustare un cocktail serale e stare in compagnia.