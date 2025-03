Accredito e check-in presso il Palacio Arriluce Hotel

Al vostro arrivo, sarete accolti per l’accredito e il check-in presso il Palacio Arriluce Hotel. Potrete così cogliere l’occasione per completare la procedura di registrazione, ricevere tutte le informazioni necessarie e immergervi completamente nell’esperienza che vi attende.

Cena e presentazione al Nerua Restaurant

Situato all’interno dell’iconico Guggenheim Museum Bilbao, Nerua offre un’esperienza culinaria unica in cui la cucina basca viene reinterpretata con creatività e cura del dettaglio. L’innovativo menu degustazione del ristorante è una celebrazione degli ingredienti stagionali più raffinati, di origine locale, meticolosamente trasformati in pietanze che coniugano tradizione e arte culinaria contemporanea. Design minimalista e ambiente informale fanno di Nerua il luogo ideale per un tour culinario indimenticabile, in cui ciascun piatto racconta una storia del territorio e del mare, incarnando l’essenza della tradizione culinaria basca.