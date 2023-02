Pranzo di benvenuto alla Masseria Trapanà​

Non c'è posto migliore per iniziare questo tour che un'autentica Masseria pugliese.​

La Masseria Trapanà, circondata da ettari di uliveti, è una maestosa fortezza che risale al XVI secolo. Avrai l'opportunità di assaggiare il cibo locale sotto i profumati alberi di limone baciati dal sole.​

Tour panoramico su strada​

Pausa caffè e esperienza con un artigiano locale a Grottaglie​

Per scoprire il cuore pulsante di una regione, si devono comprendere a fondo innanzitutto le sue usanze più antiche.​

La città di Grottaglie, tra le basse colline e le gole calcaree della Puglia settentrionale, è stata il centro della ceramica pugliese fin dal Medioevo. Nota come la "città della ceramica", potrai ammirare questo artigianato in un viaggio tra l'arte antica e quella moderna. Il "museo" Casa Vestita e l'Atelier Enza Fasano ti permetteranno di scoprire queste due sfaccettature e i segreti di una delle tradizioni più antiche della Puglia.​

Tour panoramico su strada​

Check-in e relax a Borgo Egnazia​

Cena tradizionale pugliese a Borgo Egnazia​

Per chiudere in bellezza la prima giornata, parteciperai ad un autentico pranzo pugliese con i tuoi compagni Ferraristi.​

La serata ti farà immergere nelle tradizioni uniche di questa regione italiana, scoprendo il suo caldo spirito di accoglienza in un percorso colorato, musicale e creativo.