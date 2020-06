LA PROSSIMA FERRARI DEI TUOI SOGNI

Utilizza il Configuratore Ferrari Online per esplorare e sperimentare le numerose opzioni disponibili per la Ferrari Roma. Crea immagini perfettamente in linea con le opzioni selezionate e affina le tue scelte mentre disegni la Ferrari Roma dei tuoi sogni. Quando la configurazione è completa puoi salvarla sul tuo account MyFerrari e generare il codice QR in modo da poter condividere la tua creazione con il concessionario. Per chi vuole esprimersi al massimo nella personalizzazione, l'Atelier Ferrari è uno spazio davvero esclusivo e sofisticato dove è possibile creare la propria auto su misura con l'assistenza di un team di esperti. Gli appuntamenti dell'Atelier ora possono svolgersi a distanza. Contatta il tuo dealer per organizzare il tuo appuntamento virtuale.