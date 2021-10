Il concetto di “sportiva estrema”, sintesi della massima capacità tecnologica e prestazionale che la Ferrari può mettere a disposizione dei suoi clienti per un uso stradale, è segnato da modelli straordinari nella storia della Marca. Questi modelli, nell’epoca moderna della Ferrari si chiamano 288 GTO, F40 ed F50. E’ in questo filone che si inserisce nel 2002 la Enzo Ferrari, espressione del concetto di sportiva estrema, sviluppata per un uso stradale ma come sintesi dei contenuti più avanzati della tecnologia da corsa di Formula 1.