La 849 Testarossa Spider adotta un’architettura ibrida plug-in derivata dalla SF90 Spider che unisce al propulsore V8 tre motori elettrici in grado di erogare complessivamente un massimo di 220 cv. Due di essi, collocati sull’assale anteriore, costituiscono il sistema RAC-e (Regolatore Assetto Curva elettrico) in grado di attivare il sistema a quattro ruote motrici e il torque vectoring che massimizzano trazione ed efficacia in uscita curva. Il terzo, posto invece sull’asse posteriore, si chiama MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic) ed è direttamente derivato dalla impareggiabile esperienza della Scuderia Ferrari in Formula 1.