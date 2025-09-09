La 849 Testarossa adotta un’architettura PHEV derivata dalla SF90 Stradale unendo, al motore endotermico V8, tre motori elettrici per una potenza complessiva di 220 cv. Due sono collocati sull’assale anteriore e costituiscono il sistema RAC-e (Regolatore Assetto Curva elettrico) che abilita il sistema 4WD e il torque vectoring per massimizzare trazione ed efficacia in uscita di curva. Il terzo motore elettrico, posizionato sull’asse posteriore, è denominato MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic) e deriva direttamente dall’esperienza della Scuderia Ferrari in Formula 1.