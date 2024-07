Ferrari Tour French Alps: al volante tra la maestosità della natura

Dopo la speciale tappa a Forte dei Marmi, terza edizione della Women’s Edition, il Ferrari Tour è ripartito dagli incantevoli paesaggi delle Alpi francesi, una regione incantata, un vero e proprio dipinto romantico.

I 32 partecipanti, al volante delle loro Ferrari, hanno avuto l’occasione di percorrere la strada più alta d’Europa, attraverso le valli scolpite e i passi montani che hanno ispirato i Romantici, tra la bellezza di laghi incantati e imponenti formazioni rocciose che colpiscono per la loro maestosità.

Questa tre giorni, unica nel suo genere, è iniziata in modo inconsueto, ovvero in funivia!

Il punto di ritrovo, infatti, è stato lo Skyway Monte Bianco, ristorante incorniciato dalle maestose cime alpine: una risalita tra panorami mozzafiato per raggiungere un luogo magico tra giacchiai e cime innevate. E dove iniziare al meglio il primo tour panoramico, degustando le prelibatezze locali.

Numerosi le tappe anche nei giorni successivi, durante i quali i fortunati Ferraristi, tra un giro e l’altro, hanno potuto assaporare piatti tipici in località dal fascino unico. Tra queste, difficile non citare la sosta lungo le pittoresche rive del lago di Annecy, inserito nella spettacolare cornice di imponenti montagne dall’atmosfera spettacolare.

Suggestiva anche la visita al Rifugio di Montenvers, gioiello incastonato nella catena del Monte Bianco e, non da meno, la scoperta del magnifico scenario della Mer de Glace, uno dei ghiacciai più grandi della Francia: una distesa di ghiaccio cristallino che offre un momento di autentico contatto con la grandezza della natura, un paesaggio che regala emozioni impagabili.

Prossimo appuntamento il 20 - 23 giugno a Barcellona, tappa speciale per celebrare il Gran Premio di Spagna di F1. Il Ferrari Tour partirà proprio dalla capitale della Catalogna alla scoperta delle bellezze di questa regione, lungo un itinerario che porterà fino al famoso circuito di Montmelò.

Tutte le informazioni sugli eventi, i dettagli, le curiosità e le tappe del Ferrari Tour sono sempre aggiornate sul nostro sito ufficiale www.ferrari.com mentre per entrare a far parte della nostra Community puoi contattare direttamente il tuo Concessionario Ufficiale Ferrari: sarà l’occasione per vivere in prima persona tante esperienze uniche al volante della tua Ferrari in location incantevoli.