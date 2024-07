Presentazione e benvenuto del tour si sono svolti a Maranello di fronte alla fabbrica, presso il Ristorante Cavallino, tra le mura originarie della prima mensa aziendale istituita da Enzo Ferrari, un luogo simbolo per la Casa di Maranello, intriso dello spirito e dei valori del Cavallino Rampante.

Tra le tappe di questo viaggio, unico nel suo genere, non sono mancate le soste nelle location più esclusive di Forte dei Marmi con la cornice di mare e spiagge tra le più famose del nostro territorio. Ma non sono mancati neanche percorsi panoramici su strade di campagna o soste imperdibili come la visita alle cave di marmo di Carrara: situate nella Alpi Apuane, per secoli sono state il simbolo dell’estrazione del famosissimo marmo bianco che ha ispirato artisti di tutto il mondo.

Il terzo e ultimo giorno in programma ha visto le Ferrariste godersi la pace e la tranquillità del Paradis Agricole, un’oasi immersa nella natura.

Presso questo tipico casale toscano, incantevole ed ecosostenibile, hanno potuto ammirare la vastissima coltivazione di olive destinate alla produzione dell’ottimo olio locale e hanno partecipato ad una degustazione che, oltre all’olio stesso, prevedeva anche i prodotti più apprezzati dell’azienda.

La prossima tappa del Ferrari Tour è prevista dal 7 al 9 giugno sulle Alpi Francesi dove tutti gli iscritti all’evento, al volante delle loro Rosse, potranno percorrere la strada più alta d’Europa, ammirando la maestosa bellezza di imponenti formazioni rocciose, tra valli montane e laghi incantati.

Scopri i dettagli degli eventi e contatta il tuo Concessionario Ufficiale Ferrari per entrare a far parte della nostra Community e vivere tutte le emozioni del Cavallino Rampante e di tante esperienze uniche al volante della tua Ferrari.