Sul sito dgc.gov.it inserendo dati della tessera sanitaria e il codice di avvenuta vaccinazione, di guarigione o di tampone negativo (ricevuto via sms o mail):

In farmacia presentando la tessera sanitaria (solo per certificati di vaccinazione o di tampone negativo, non di guarigione);

Sulle app “Immuni” o “IO” scaricabili da smartphone per ricevere un messaggio ogni volta che sarà disponibile un certificato verde riferito all’intestatario.

Il nostro personale è autorizzato a richiedere l’esibizione della certificazione all’ingresso, in formato cartaceo o digitale, per verificarne la validità, unitamente ad un documento di identità del titolare della certificazione. Si prega gentilmente di presentarsi agli ingressi dei musei con la regolare documentazione per agevolare le operazioni di controllo e di accesso.

Per maggiori informazioni sulle modalità per ottenere il Green Pass consultare il sito www.dgc.gov.it