LA NUOVA MOSTRA DEDICATA AL MONDO ESCLUSIVO DELLE PERSONALIZZAZIONI.

Dal 18 Febbraio 2024 il Museo Enzo Ferrari di Modena presenta ai visitatori la nuova mostra “Ferrari One of a Kind”, una vera e propria celebrazione dell’unicità che caratterizza ogni capolavoro che esce dai cancelli di Maranello. Un percorso che mostra al pubblico l’esclusività di pezzi unici, creati nel tempo con l’obiettivo di esprimere personalità, gusti e desideri dei clienti Ferrari.

“Ferrari One Of a Kind” propone un particolare allestimento che da un lato valorizza al massimo le straordinarie auto esposte, spesso mai viste prima dal grande pubblico, dall’altro mostra in maniera immersiva i programmi di personalizzazione a cui hanno accesso i clienti Ferrari: il cuore della mostra sarà una parete interattiva in cui i visitatori potranno fare una esperienza fisica dei materiali, i tessuti, i colori e la vasta quantità di opzioni che il Centro Stile Ferrari mette a disposizione dei clienti desiderosi di accedere a questi programmi esclusivi.

Tra le vetture in esposizione: la 812 Competizione Tailor Made protagonista anche della locandina della mostra, la 166 MM fatta realizzare da Gianni Agnelli utilizzando i colori della sua famiglia e una particolare Monza SP1 color oro.