· Al fine di garantire la sicurezza e la salute di visitatori e dipendenti, è prevista la rilevazione della temperatura corporea a tutti prima dell’ingresso al museo;

· Non sarà consentito l’accesso a coloro ai quali verrà rilevata una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C. In questo caso sarà possibile comunque richiedere il rimborso totale del biglietto oppure chiedere di riprogrammare la propria visita, concordando un’altra data e orario;

· All’interno del museo sarà richiesto di indossare la mascherina chirurgica (non sarà obbligatoria solo per i bambini fino a 6 anni). Se il visitatore non ne sarà provvisto, il museo ne fornirà una;

· All’interno del museo, ci saranno segnalazioni di distanza a terra che chiediamo gentilmente di rispettare;

· L’accesso al museo è garantito solo a chi è già in possesso del biglietto d’ingresso;

· Si chiede di rispettare tassativamente l’orario di ingresso indicato nel biglietto;

· La durata massima della visita all’interno del museo è di un’ora e mezza