Il Museo di Maranello ospita la mostra “Supercars”, dedicata a quelle Ferrari che hanno svolto un ruolo di apripista nella evoluzione tecnologica della Casa.

Tutte le Ferrari sono da sempre vetture speciali, riservate a pochi e selezionati clienti, ma alcuni modelli del Cavallino Rampante, sotto la spinta dell’innovazione, sono plasmati da un’accelerazione tecnologica che definisce nuovi standard del settore.



È la firma di Maranello su vere e proprie Supercar: un termine che definisce le pietre miliari nella storia dell’automobilismo. Queste vetture sono prodotte in serie limitata e sono figlie di una delle prerogative di Enzo Ferrari, ovvero l’ambizione di realizzare la miglior auto possibile per quel momento. Il risultato è ogni volta più avanzato, è l’espressione della ricerca più evoluta, il più alto riferimento mondiale dell’automobile. Eccellenze tecnologiche - GTO, F40, F50, Ferrari Enzo, LaFerrari - che la mostra offre l’occasione di ammirare.



L’esposizione presenta inoltre per la prima volta al grande pubblico il modello di stile della Ferrari P80/C, l’ultima nata del programma One-Off che consente di realizzare un esemplare unico di una vettura, secondo i desideri del cliente. Proseguendo questo percorso di esclusività dell’offerta Ferrari, il visitatore è invitato a scoprire il programma di personalizzazione delle vetture “Tailor Made”, espressione dell’anima più vocata al lusso del brand.