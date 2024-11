Shaw, 53 anni, è cresciuto in Texas e si è trasferito ad Austin nel 2000, diversi anni prima dell’acquisto della sua prima Ferrari, una California, per l’esattezza. Da allora, quella che un tempo era una soporifera cittadina universitaria, che ospita i 52.000 studenti della University of Texas, è diventata una megalopoli hi-tech, nonché l’undicesima città più grande d’America. Ciononostante, il motto locale resta “Keep Austin Weird” (“Austin deve rimanere stramba”). Shaw ci spiega, infatti, che i residenti proteggono con fierezza quell’atmosfera eclettica e spensierata che da sempre contraddistingue la città. “Qui ho trovato persone giovani di spirito – un’energia unica, quasi indescrivibile per chi non l’ha toccata con mano – e me ne sono innamorato”.

La ricetta di Shaw contro il conformismo consiste in quattro Ferrari parcheggiate presso il grattacielo del centro dove risiede e in frequenti escursioni a tutta velocità al COTA. Sulle strade di città, lo stile ultraterreno della Monza suscita sorrisi euforici e foto a profusione da parte dei cittadini. “Ha una tale presenza!”, dice Shaw del suo gioiello in Nero Daytona con livrea in Grigio Alloy.

Al suo completamento nel 2012, il COTA, primo circuito d’America costruito appositamente per la Formula 1, ha contribuito ad alimentare il boom di Austin con benzina ad alto contenuto di ottani. E Shaw, l’imprenditore dalla barba rossa e proprietario del poligono di tiro e negozio di armi The Range at Austin, sostiene di aver percorso metà dei 2.400 chilometri della sua Ferrari Monza proprio su questo circuito lungo 5,5 chilometri. “Poter sfrecciare sulla stessa pista su cui corre la Formula 1 è una sensazione incredibile”, esclama.