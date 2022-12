L’integrazione del DNA inizia dal design. Questa è stata, senza alcun dubbio, una delle sfide più impegnative tra quelle affrontate finora dai designer del Centro Stile Ferrari, guidato da Flavio Manzoni, che afferma: “Per noi era molto importante progettare innanzitutto una Ferrari. L’idea era creare una carrozzeria molto slanciata, muscolosa e dinamica, ma dotata di quattro porte e con una maggiore altezza da terra”.

La Purosangue, oltre a essere la prima Ferrari a quattro porte in assoluto, è anche il primo modello dotato di apertura a libro delle porte posteriori, che si aprono controvento, invitandovi a salire a bordo. L’innegabile effetto “wow”, generato da quelle che Ferrari ha ribattezzato “Welcome Doors”, non può distogliere l’attenzione dalla loro peculiarità squisitamente razionale: consentire di entrare e uscire con estrema facilità. Un’altra caratteristica geniale della Purosangue è il suo look che evoca una coupé a 2 porte, in qualche modo accentuato dai pulsanti delle porte posteriori celati nella linea di cintura.

Salendo a bordo, si apprezza all’istante la spaziosità senza precedenti. Il cruscotto è altamente innovativo poiché comprende sostanzialmente due abitacoli in uno. Non esiste un display centrale, bensì uno separato sul lato passeggero che rispecchia a meraviglia quello del guidatore, coinvolgendo perfettamente il passeggero anteriore nell’esperienza di guida. Si apprezzerà anche come le forme scolpite rafforzano la sensazione di auto sportiva, creando un intenso effetto avvolgente, quasi come in un abbraccio.