Seppur naturalmente presente in molti look, nella palette complessiva immaginata da Iannone l’iconico rosso Ferrari ha lasciato spazio a cromie più calde e naturali, come le tonalità tabacco, pelle e terracotta, coronate infine da un vivace bouquet di giallo, che ha illuminato il defilé con un guizzo di brio.

La collezione PE25 si fregia inoltre di una gamma di accessori di eccellente fattura. Tra questi, la Maranello Clutch, ora realizzata in pelle effetto radica, va ad arricchire la linea di accessori Ferrari insieme ad altri modelli unici, come la borsa in pelle ispirata alla cassetta degli attrezzi e la ballerina da guida ibrida, disponibile in versione sandalo, décolleté e stivale.

Nel complesso, la collezione PE25 è stata un trionfo di sartoria di precisione, colori audaci e linee essenziali, uniti in sinergia per dar vita a uno splendido guardaroba Ferrari in cui risuonano gli echi del linguaggio distintivo della Casa di Maranello. Un’impresa certo non semplice, ma che Iannone è riuscito a onorare con notevole disinvoltura, contribuendo ad affermare ancora una volta il marchio Ferrari come punto di riferimento nel mondo della moda, così come in quello automobilistico.