Passion Parade

A seguire, un’interpretazione più essenziale del lusso. Una selezione di capi da uomo e donna con spalle enfatizzate e punto vita segnato, realizzati in misto lana e cashmere grigio scuro con fodera in seta rossa, ha riportato il pubblico verso un abbigliamento formale più tradizionale. Utilizzando tessuti archetipi del tailoring, come la flanella e lane pettinate, e reinterpretandoli con motivi originali, Iannone è riuscito a creare capi che riducono e dilatano continuamente ogni curva e volume.

La sfilata è proseguita con una selezione di completi, abiti e cappotti cromati, realizzati in velluto trattato al contempo lucido e opaco, per poi concludersi con una serie di accessori che ha seguito la stessa traiettoria. In passerella, alle classiche calzature in pelle realizzate a mano si è alternata la driving shoe sportiva, diventando prima una ballerina in pelle verniciata arricciata c