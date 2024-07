Testo: Daniele Bresciani - Foto: Pavel Shubskiy



Mentre l’hub Ferrari Far & Middle East Hub di Dubai è caratterizzato innanzitutto da una straordinaria varietà, il centro Ferrari Greater China si distingue al contrario per la sua unicità e per l’omogeneità culturale e linguistica, in un mercato che per dati numerici e dimensioni assomiglia più a un continente che a una nazione.





Lo sa molto bene Giuseppe Cattaneo, imprenditore italiano a capo, dal 2019, dell’hub che, oltre alla Cina continentale, include Hong Kong, Macao e Taiwan: “La prima parola che mi viene in mente pensando alla Cina è ‘rispetto’. Rispetto per una tradizione millenaria ma votata al tempo stesso alle tecnologie più avanzate. Rispetto per una popolazione numerosissima, fortemente legata alle proprie radici, e per una società che si è dimostrata capace di stringere rapporti commerciali in tutto il mondo, con uno sguardo sempre rivolto al futuro”.