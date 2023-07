“Il rapporto tra Ferrari e il Giappone, iniziato cinquantasette anni fa, è forte e duraturo”, continua Dieter Knechtel. “E proprio qui vivono alcuni dei più importanti collezionisti di Ferrari di tutto il mondo.

In Estremo Oriente, la Corea del Sud è indubbiamente una delle aree in cui Ferrari cresce più rapidamente, con una clientela che, rispetto alla media, è molto giovane ma che ha comunque una grande passione per il marchio. Allo stesso modo, guardando il Medio Oriente, stiamo assistendo a un’espansione significativa dell’Arabia Saudita, un Paese che sta investendo nel futuro e che sta vivendo un rapido cambiamento.



Poi, ovviamente, c’è Singapore, il punto in cui abbiamo posizionato il nostro compasso immaginario, dove, alla fine dello scorso anno, il Ferrari Club Challenge è stato lanciato nel sud-est asiatico. “È il cuore dell’Hub”, conclude Knechtel. “Un Paese piccolo, modernissimo, con elevati standard di vita e una grande concentrazione di Ferrari. Qui l’innovazione tecnologica è all’ordine del giorno, c’è un amore profondo per le auto e il motorsport e sappiamo che i nostri clienti sono competenti ed esigenti: renderli felici è il nostro obiettivo”.