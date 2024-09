Nel luglio del ’49 la vettura approdò a Genova con il primo proprietario; successivamente, nel 1951, il secondo proprietario la portò a Firenze. Il suo terzo custode fu Pietro Barbetti, il quale, a dispetto del numero di serie “dispari”, gareggiò con la 007-S nella Mille Miglia del 1952, classificandosi al 20° posto nella sua categoria. Nel 1953 Henry Bartecchi, un capitano dell’Esercito americano di stanza in Italia, acquistò la 166, con cui ottenne successi, incappando, però, anche in una serie di sfortune, tra cui un mese in ospedale in seguito a un incidente durante una cronoscalata. I lavori di riparazione alla carrozzeria a tre volumi da parte della Carrozzeria Touring di Milano erano particolarmente onerosi. Pertanto, quando la 007-S attraversò l’Atlantico nel 1954 nelle mani di Bob McKinsey, il ricco avvocato americano decise di separare la carrozzeria dal telaio per completare le riparazioni. Il progetto, però, si arenò. La carrozzeria rimase miseramente abbandonata in un campo per quasi due anni, fino all’arrivo di Thomas Wiggins nel 1956. Quest’ultimo prese l’ardua decisione di sbarazzarsi della carrozzeria Touring a causa delle pessime condizioni in cui versava.

Ma ci sarebbero voluti altri 15 anni prima che Wiggins riuscisse a trovare un “vestito” adatto: una carrozzeria coupé che era una delle uniche cinque realizzate per la Casa di Maranello dagli Stabilimenti Farina, la carrozzeria torinese fondata da Giovanni Farina il cui fratello, Battista, era “quel” Battista che avrebbe poi dato vita alla rinomata Pininfarina. La carrozzeria Farina, a sua volta recuperata dal telaio di una 166 finita in disgrazia negli Stati Uniti, necessitava di un accurato restauro. A causa della complessità dell’impresa, il progetto finì per arenarsi nuovamente per ben 23 anni. Nel 1994 Wiggins alzò bandiera bianca, rinunciando definitivamente al suo sogno di guidarla.