Poco dopo il pubblico sugli spalti rumoreggia: sul traguardo al comando è passato il solo Parkes, mentre Bandini rientra ai box con un condotto della benzina rotto che deve essere riparato. La lotta per la vittoria perde il pilota italiano, ma intanto Scarfiotti recupera e in breve tempo è quarto dietro Hulme e Surtees. Il leader del Mondiale, Brabham, si ritira e questo sembra mettere in pericolo la conquista matematica del titolo dato che Surtees è nelle posizioni di testa.

Al 16° giro Scarfiotti si scatena e va a prendere nell’ordine Surtees e Hulme, mentre dai box arriva l’ordine a Parkes di lasciar passare il compagno di squadra. L’inglese obbedisce e al 20° giro Scarfiotti comanda sulla seconda Ferrari, Hulme e Surtees che poco dopo esce dai giochi per la vittoria per colpa di una foratura ed è poi costretto a fermarsi del tutto a causa di una perdita di benzina. Brabham è dunque campione del mondo.

Parkes, stanco di fare il ritmo ad Hulme, decide di farsi superare dal neozelandese per poterlo controllare meglio. La gara si avvia alla conclusione senza altri colpi di scena: Lodovico Scarfiotti passa sul traguardo per primo scatenando l’entusiasmo della folla e a completare la festa ci pensa Parkes, che all’ultimo giro prende una scia perfetta in uscita dalla Parabolica e supera la Brabham di Hulme per una doppietta Ferrari.

Un italiano vince il Gran Premio d’Italia. Da allora nessun altro pilota si casa è mai più riuscito a trionfare a Monza. Per la Ferrari è il sesto successo all’Autodromo Nazionale in gare del campionato di Formula 1.