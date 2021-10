La stagione segna il ritorno al motore V12 ma si rivela difficile per la Ferrari

Surtees vince a Spa ma non finisce la sua stagione a Maranello a causa di contrasti con Ferrari. Lo stesso destino tocca alla Dunlop, che viene rimpiazzata dalla Firestone. La squadra non partecipa a due Gran Premi (Gran Bretagna e Messico): la prima rinuncia è dovuta ad uno sciopero, la seconda a ragioni tecniche. Nel bilancio finale ci sono due vittorie – oltre a quella di Surtees c’è la doppietta di Scarfiotti e Parkes a Monza.



Il nuovo regolamento per motori aspirati di 3000 cm3 o sovralimentati di 1500 cm3 sembrerebbe favorire la Ferrari che proprio sul V12 di tre litri vanta una esperienza enorme, ma non è così: la nuova vettura è imponente, forse troppo a fronte delle rivali inglesi più leggere. Si presenta bene anche dal punto di vista aerodinamico con fiancate libere da ostacoli frutto di una ricerca che condurrà il progettista Forghieri ad essere il primo ad utilizzare gli alettoni deportanti.