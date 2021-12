Nelle qualifiche del venerdì a stupire tutti è la piccola Toleman a motore Hart di Teo Fabi che ottiene la pole position provvisoria in 1’17”429. Tutti gli altri vivono una sessione difficile: c’è chi fatica a far lavorare le gomme, come Alboreto; chi accusa problemi di motore, come il giovane Ayrton Senna con la Lotus; chi lotta con i freni, come Prost, e che combatte con l’assetto della propria vettura come Nelson Piquet con la Brabham. Nel finale si assiste a un guizzo da parte del secondo ferrarista Stefan Johansson che ottiene il secondo tempo in 1’18”616, comunque ad 1”2 da Fabi, mentre Alboreto non va oltre l’ottavo posto.

A fine giornata in tanti sono felici per il risultato ottenuto dalla Toleman, perché Teo Fabi e la sua squadra sono simpatici a tanti nel paddock, e sono molti a credere nel potenziale del giovane progettista Rory Byrne che tuttavia, paradossalmente, si perde quella giornata così speciale perché a casa con l’influenza. Il pilota italiano sa che la pole position del venerdì può essere una gloria effimera: “Non so cosa succederà domani, sarà difficile mantenere questa posizione. Direi che se piovesse non sarebbe affatto male…”, commenta.