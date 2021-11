Emozioni senza sosta

Da quindici anni permettono ad un ristretto numero di clienti di essere protagonisti di esperienze memorabili, dentro e fuori la pista. Parliamo dei Programmi XX, nati nel 2005, che portano in pista in eventi privati vetture estreme e speciali, frutto della ricerca tecnologica più esasperata, seguite e gestite dagli ingegneri di Ferrari che, attraverso una continua raccolta dati, prepara il terreno per lo sviluppo di soluzioni che poi saranno implementate nelle vetture di serie del Cavallino Rampante. Un programma altamente esclusivo che, nel corso degli anni, ha assistito a numerosi tentativi di imitazione, sebbene il successo e la popolarità dell’attività Ferrari non abbia eguali anche grazie ad eventi unici che coinvolgono i clienti in location o iniziative speciali. Il calendario della stagione, nonostante una lunga pausa durante il lockdown, ha visto i partecipanti impegnati negli Stati Uniti, a Road Atlanta e al Cota, prima di tornare in Europa dove il programma ha visitato Barcellona, il Mugello, Spa-Francorchamps e il Paul Ricard.