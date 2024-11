Ferrari svela i calendari 2025 dei programmi non competitivi in pista

Ferrari prosegue nella presentazione dei calendari delle proprie attività sportive svelando le sedi che ospiteranno gli eventi dei programmi non competitivi F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti, XX Programme, e Club Competizioni GT.

Anche per il 2025, i clienti dei più esclusivi programmi del Cavallino Rampante avranno modo di visitare i circuiti che hanno fatto la storia del motorsport, affiancando all’attività dinamica in pista eventi speciali in location esclusive.

F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti, XX Programme. I tre programmi condivideranno gli appuntamenti in pista in un calendario 2025 che include, nel complesso, sette round prima delle Finali Mondiali Ferrari, la cui sede verrà annunciata prossimamente.

La stagione inizierà a Jeddah, in Arabia Saudita, dal 6 al 9 febbraio, proseguendo all’Autodromo Nazionale di Monza, in Italia (19-20 marzo) e a Le Castellet, in Francia (3-4 aprile). Il calendario, quindi, include i prestigiosi appuntamenti di Miami, negli Stati Uniti d’America (15-18 maggio), e del Fuji International Speedway, in Giappone (20-22 giugno), prima di fare rientro in Europa, a Barcellona, in Spagna (23-24 luglio) e a Spa-Francorchamps, in Belgio (19-21 settembre), gli ultimi due round prima delle Finali Mondiali.