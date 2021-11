Le gare del Challenge sono sempre combattutissime e ricche di duelli, e permettono dunque al pilota di godersi appieno l’emozione che solo la pista sa dare, il tutto in un quadro di totale professionalità dal punto di vista tecnico e con la massima sicurezza: i tre campionati sono infatti omologati dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA).

Ogni serie è divisa in quattro categorie principali, il Trofeo Pirelli, il Trofeo Pirelli Am, la Coppa Shell e la Coppa Shell Am, basate sul livello di competitività dei piloti. Quattro vincitori ad ogni gara, quindi, con ancora più spettacolo anche per gli spettatori in circuito così come a casa, dato che la serie Europe è trasmessa in oltre novanta Paesi nel mondo, con un’importante visibilità potenziale anche per gli sponsor dei piloti.