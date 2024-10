Une course légendaire

Des pilotes héroïques tels que Stirling Moss, Jean Manuel Fangio et Tazio Nuvolari ont gagné leurs galons de pilote ici, souvent au péril de leur vie, sur les routes publiques généralement dangereuses et mal revêtues qui sillonnent la Sicile.

Disputée la première fois en 1906, la course originale prit fin en 1977 pour des raisons de sécurité. S’il est vrai qu’elle a disparu depuis longtemps, elle n’a pourtant jamais été oubliée. Aujourd’hui, la Targa Florio est à l’honneur tous les ans sous la forme d’un rallye de régularité, auquel participent des propriétaires de voitures classiques, et leurs montures, venus des quatre coins du monde pour parcourir l’itinéraire de la course originale sicilienne et suivre les traces des légendes du sport automobile qui l’ont courue. À la seule différence que de nos jours, l’accent n’est plus mis sur la vitesse mais plutôt sur les routes, les paysages et la cuisine merveilleuses qu’offre la Sicile.