Un sanctuaire Ferrari

Le caractère 和 (wa) exprime parfaitement l’esprit du peuple japonais. Il signifie « doux » et « non conflictuel », mais également « harmoniser » ou « mettre d’accord ». 倭 (wa) était aussi l’ancien nom du Japon, utilisé par les dynasties chinoises.

Les choses et les concepts soigneusement sélectionnés et combinés ont été, si besoin, adaptés à l’époque ou préservés lorsqu’on le jugeait nécessaire. En vertu de ce processus, certaines choses qui étaient déjà présentes et qui avaient atteint leur apogée ont été transmises jusqu’à nos jours comme une sorte d’« héritage intact ». On peut dire que l’histoire, les traditions, la culture et la civilisation japonaises sont une accumulation de ce processus.

Cet été, une tournée médiatique a été organisée pour permettre à des journalistes de redécouvrir l’histoire et la culture japonaises, ainsi que le Japon contemporain, et pour faire un « Grand Tour » du pays au volant de trois Ferrari Purosangue. D’une durée de quatre jours et couvrant environ 1000 km, il a commencé à Kyoto, l’ancienne capitale riche d’une histoire longue de 1300 ans, avant de se diriger vers Kanazawa, Shirakawa-go, Matsumoto, les cinq lacs du mont Fuji, Hakone, Yokohama et enfin Tokyo.