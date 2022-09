Dans un contexte de forte attente, Ferrari lance l’impétueuse Purosangue, une voiture qui promet de changer le panorama des voitures performantes dans le monde entier. Propulsées par un moteur V12 atmosphérique, les caractéristiques des voitures de sport les plus puissantes du Cheval Cabré sont toutes bien présentes et sont, cette fois, couplées à la praticité et à une position de conduite surélevée.





Le magnifique Teatro del Silenzio situé à Lajatico, dans la province de Pise, a servi de toile de fond à la présentation de cette voiture révolutionnaire dont l’âme et le cœur renferment respectivement l'ADN Ferrari et l'innovation. Appelée Purosangue (pur-sang en italien), la voiture a fait l'objet de rumeurs et de conjectures pendant de nombreuses années, alors que le public et les médias spéculaient sur la carte à jouer que Maranello nous réservait.