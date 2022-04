La 296 GTS est le premier V6 turbo à propulser une décapotable Ferrari et c’est aussi le premier spider PHEV Ferrari à traction arrière. Tout l’arrière de la voiture vit et respire la puissance. La puissance combinée du V6 turbo et du moteur électrique délivre 830 ch aux roues arrière, la voiture est propulsée de 0 à 100 km/h en 2,9 s. Elle atteint 200 km/h en 7,6 s et enregistre une vitesse de pointe de 330 km/h. En mode électrique pur, la voiture peut atteindre 135 km/h avant l’activation du V6.