Symphonie n°12

La « collection d’art » de V12 de Früh accueillera une GTC4Lusso, suivie d’une 599 GTB, d’une F12tdf et d’un triptyque de 812, la Superfast, la GTS et la Competizione A. « Au fil des années, ma passion pour ces magnifiques œuvres d’art de Maranello s’est transformée en une très belle collection », explique-t-il. « Je l’enrichis constamment, en ajoutant des voitures plus anciennes aux modèles actuels », précise-t-il.

Actuellement, la collection compte pas moins de dix modèles V12, allant de la 330 GT 2+2 au Purosangue. Il lorgne déjà la 12Cilindri. Et sa sœur, la version Spider. Même s’il a l’embarras du choix, il refuse catégoriquement de désigner une favorite. « Des modèles les plus récents, comme la 812 GTS ou la F12tdf, aux classiques comme la 365 GTB4 ‘Daytona’ ou ma 330 GT 2+2 de 1967, elles sont toutes très agréables à conduire », insiste Früh. Il tente ensuite de décrire le fameux son du V12 : « C’est quelque chose d’irrésistible, un son terreux et profond qui vous donne immédiatement le sourire. »