Si jeune et si rapide

Âgé de 19 ans, Oliver Bearman, originaire de Chelmsford, en Angleterre, court actuellement en Formule 2 pour l’équipe Prema. Pilote de la Scuderia Ferrari Driver Academy, il est aussi le troisième pilote de réserve de la Scuderia Ferrari HP, pour laquelle il a fait ses débuts en mars dernier à l’occasion du Grand Prix d’Arabie Saoudite, lorsqu’il a remplacé Carlos Sainz frappé par une appendicite.

L’adolescent britannique a étonné le monde des courses et a justifié son engagement en Formule 1. La convocation a eu lieu le vendredi de la compétition de Djeddah, deux heures seulement avant la séance d’essais qui a précédé les qualifications. Le samedi, jour de la course, la jeune recrue britannique ne s’est pas laissé intimider par ses adversaires aussi rapides que l’éclair et beaucoup plus chevronnés. Il est parvenu à remonter de la 11e place pour terminer à une très honorable 7e place pour sa première course en Formule 1. Les fans et les passionnés en ligne l’ont élu « Pilote du jour » alors qu’il enregistrait six points au tableau des pilotes.