LA BEAUTÉ DE LA SYNERGIE

Ce sentiment dramatique est encore plus intense sur la SF90 XX Spider, car la couleur semble « plonger » de l’extérieur vers l’intérieur. Et la transformation du design se poursuit également à l’intérieur de la voiture, explique Filippo Degli Esposti, Vehicle Rear Engine Interior Design Lead Virtual Modeler. « Notre état d’esprit visait à tout supprimer sauf l’essentiel, pour souligner l’âme sportive de la voiture et l’importance du pilote dans le cockpit. » Ainsi, vous observerez des panneaux de porte en fibre de carbone avec de nouvelles sections concaves en contraste, un tunnel central « flottant » avec une grille de changement de vitesses déplacée et un nouveau siège « Racing » en fibre de carbone, dont l’aspect s’inspire de la forme monocoque des voitures de course.

Enfin, à quel point le processus de conception a-t-il été difficile ? « Il n’a pas été facile d’amener le concept XX sur la route », explique Palazzani. « C’est une voiture tellement extrême. Mais cela montre que Ferrari évolue constamment, en se diversifiant dans différents domaines du design. La SF90 XX renforce notre ADN, nos connaissances et notre présence. » Comme toujours dans la vie, le courage porte ses fruits.