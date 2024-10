Précise. Musclée. Sensuelle.

Parmi les autres avancées intégrées, notons la transmission à double embrayage et huit vitesses, montée pour la première fois sur une Ferrari V12 biplace. En comparaison de la 812 Superfast, les rapports sont plus courts dans les vitesses inférieures et les temps de passage sont réduits, ce qui garantit une accélération aussi incisive que possible. Par ailleurs, le long huitième rapport fait de la 12Cilindri le parfait compagnon de route, une véritable voiture GT.

Par rapport à la 812 Superfast, si nous devions souligner deux changements sur le plan du châssis qui se combinent pour offrir de nouveaux niveaux de précision de conduite, on pourrait citer la direction indépendante des quatre roues et l’empattement plus court de 20 millimètres. Ensemble, ils créent une extraordinaire sensation de précision. À faible vitesse, les roues arrière peuvent tourner dans le sens inverse des roues avant, ce qui accroît la maniabilité. À des vitesses plus élevées, chaque roue arrière peut se déplacer indépendamment dans l’autre sens, ce qui permet de s’engager plus rapidement dans les virages, et ce, avec plus de précision.

Les systèmes de contrôle les plus récents et les plus modernes améliorent ces sensations pour le conducteur, sans jamais être invasifs. Par exemple, le capteur 6D du châssis détecte les changements de niveaux d’adhérence en un temps incroyablement court, et alimente les commandes telles que la direction électronique et le contrôle de traction, le Side Slip Control (SSC) 8.0 orchestrant les systèmes pour maximiser les performances globales.