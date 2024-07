Pilotes Hyper

Imaginez-vous dans l’habitacle d’une voiture dérivée de celle qui a remporté Le Mans cette année, s’ajoutant au légendaire succès de l’année passée, lors du centenaire de la course d’endurance la plus prestigieuse au monde. Imaginez le faire non pas en tant que pilote officiel Ferrari, mais en tant que fier propriétaire de l’un des rares modèles produits. Imaginez le frisson de pouvoir la conduire sur certains des circuits les plus spectaculaires au monde, en tant que participant à un programme spécialement pensé.





En d’autres termes, imaginez que vous êtes l’un des propriétaires d’une Ferrari 499P Modificata participant à l’un des événements Sport Prototipi Clienti. Un programme aussi ambitieux et visionnaire pour un roulage non compétitif impliquant des sport-prototypes n’avait jamais été élaboré jusqu’à aujourd’hui. De manière générale, on attendrait la fin du cycle de vie du modèle de course avant de lancer un projet pensé pour le client. Mais Ferrari est réputée pour toujours repousser les limites du possible. Ainsi, le département Corse Clienti a prouvé sa capacité à innover avec des initiatives sans cesse copiées, telles que F1 Clienti et le Programme XX. Et ce sont précisément ces deux initiatives qui ont inspiré le programme Sport Prototipi Clienti, présenté lors des Finali Mondiali 2023 au Mugello.