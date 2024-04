L’histoire de deux pur-sang

Le moteur électrique est désormais plus puissant et plus trépidant. Alors que le règlement FIA-WEC précise que l’assistance électrique sur l’essieu avant ne peut intervenir qu’à des vitesses supérieures à 190 km/h, cette nouvelle version peut déployer toute son énergie dès l’arrêt. Les ingénieurs de Ferrari ont optimisé la transmission intégrale de la Modificata au niveau de la répartition du couple entre les essieux avant et arrière pour obtenir une réponse et une maniabilité encore meilleures. De nouvelles logiques de contrôle de traction et d’assistance au démarrage ont été développées pour garantir que sa bande passante dynamique et son comportement soient accessibles quels que soient le circuit et les conditions. Elle est également équipée de pneus Pirelli spécialement développés, un modèle « slick » unique qui chauffe plus vite, se dégrade moins et optimise le retour.

La nouvelle voiture est également équipée d’un système « Push to Pass » activé par un bouton situé à l’arrière du volant. Cela permet de disposer de 163 ch supplémentaires jusqu’à sept secondes par tour, ce qui permet au pilote d’accéder à une puissance totale de 870 ch. Le Championnat du monde d’endurance applique un système d’équilibre des performances limitant la puissance totale à 670 ch.