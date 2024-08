Le son incomparable du douze

Texte : Kevin M. Buckley / Photos : Marc McAndrews



Certains aiment les modèles V12. D’autres les adorent. Puis... il y a Steven Victor.

« Oh ! oui, c’est une véritable obsession », avoue-t-il, avec un sourire merveilleusement imprimé sur son visage jeune et expressif, qui ne trahit pas ses quarante-deux ans.

Sans jeter un coup d’œil dans son « garage bien rempli » qui abrite actuellement cinq, il rectifie « non, attendez une minute, six V12 ». Ce dirigeant de l’industrie musicale a des projets ambitieux pour son garage. Son bureau à domicile dans l’État de New York est conçu autour d’un jardin japonais traditionnel. « Mais le nouvel endroit que je fais construire sera conçu autour des voitures », s’enthousiasme-t-il. « L’idée est que chaque pièce donne sur une voiture. Elles feront partie de la maison ».