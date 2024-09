La magie de Monza

Ferrari est chez elle à Maranello. Mais Monza est certainement la deuxième maison de Ferrari. Haut lieu du Grand Prix d’Italie et de certaines des victoires les plus célèbres de Ferrari, le circuit se trouve à seulement 200 km au nord-ouest de Maranello, dans un parc verdoyant non loin de Milan. C’est historiquement l’une des pistes les plus rapides : il n’est pas étonnant qu’elle soit connue sous le nom de Temple de la Vitesse. Si elle comprend peu de virages, le Lesmo, la Parabolica et la Curva Grande figurent parmi les plus difficiles et les plus célèbres du sport automobile. C’est ici que se déroulent régulièrement les courses les plus passionnantes – y compris l’arrivée la plus serrée de l’histoire du GP – et c’est certainement là que se trouve la plus belle ambiance. Cela est dû en grande partie à l’enthousiasme frénétique des tifosis, qui encouragent les voitures rouges.